Mais de 7.600 projetos residenciais de construção nova entraram em licenciamento no 1.º semestre

Mais de 7.600 projetos residenciais de construção nova, que integram 18.806 fogos, entraram em processo de licenciamento em Portugal continental no primeiro semestre deste ano, segundo dados apurados pela Confidencial Imobiliário, hoje divulgados.

No âmbito do sistema de Pipeline Imobiliário, realizado pela Confidencial Imobiliário, além destes 7.626 projetos de construção nova, estavam em carteira no primeiro semestre outros 1.743 projetos de reabilitação, representativos de 4.195 fogos.

Estes dados refletem os mais recentes resultados do sistema estatístico Pipeline Imobiliário, apurado pela Confidencial Imobiliário com base nos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE – Agência para a Energia e que devem obrigatoriamente integrar os processos de licenciamento municipal de obras (com exceção de reabilitações de menor profundidade ou de obras em edifícios classificados).

Esta fonte cobre, portanto, a totalidade do universo de novas obras em lançamento de promoção nova e reabilitação.

A Confidencial Imobiliário refere ainda que no segmento de construção nova contabilizaram-se no primeiro semestre de 2019, apenas oito edifícios de apartamentos com mais de 100 fogos, que em conjunto, disponibilizam 1.135 unidades.

Estes projetos de edifícios de apartamentos com mais de 100 fogos situam-se em Lisboa (dois projetos: um com 195 fogos em Campolide e outro com 115 no Parque das Nações); no Porto (três projetos: dois em Paranhos, com 133 e 100 fogos, e um outro em Campanhã com 112 unidades); em Silves (situado em Armação de Pêra e que é o maior projeto em carteira, com 256 apartamentos); Oeiras (113 fogos) e Matosinhos (111 fogos).

“Considerando apenas os edifícios de apartamentos (responsáveis por 10 por cento dos projetos e 59 por cento dos fogos no segmento da construção nova), continuam a dominar os edifícios com 20 ou menos fogos, que representam 80 por cento destes projetos de construção nova em altura”, adianta a Confidencial Imobiliário.

No período acumulado de dois anos e meio, compreendidos entre janeiro de 2017 e junho de 2019, a carteira residencial de construção nova soma 74.409 fogos resultantes de 32.707 projetos habitacionais, o equivalente a 80 por cento do número de fogos em licenciamento no país nesse período.

No total, tal carteira ascende a 93.129 fogos distribuídos por 40.323 projetos, contabilizando também as unidades resultantes de projetos de reabilitação.

Nesse período acumulado lançaram-se 7.616 projetos de reabilitação, equivalentes a um total de 18.720 fogos.