UE reforça combate ao Ébola na RD Congo com mais 30 milhões de euros

A União Europeia (UE) anunciou hoje um reforço de 30 milhões de euros das verbas destinadas a ajudar a República Democrática do Congo (RDC) a combater a epidemia do vírus Ébola, que já matou mais de 1.700 pessoas.

Com a verba hoje atribuída, a ajuda da UE ao país – que enfrenta a segunda mais mortal epidemia de Ébola – o total de ajuda humanitária à RDC soma 47 milhões de euros desde agosto de 2018.

O financiamento hoje atribuído destina-se a financiar a prevenção de infeções e as medidas de controlo, incluindo trabalho de sensibilização junto das comunidades locais para adotarem medidas preventivas de contágio, nomeadamente nos funerais, e terem acesso a cuidados de saúde.

Bruxelas quer ainda prevenir o agravamento da crise humanitária através da distribuição de alimentos e água potável nas áreas afetadas pelo Ébola, nomeadamente nas províncias do Kivu do Norte e Ituri, no Leste do país.

O facto de o pais enfrentar problemas de conflitos internos com uma grande mobilidade populacional é um desafio para o controlo da doença, que já fez mais de 1.700 mortos.

Em junho , foram detetados três casos no Uganda.