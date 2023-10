Milhão: Onde saiu? Veja onde saiu o Milhão esta sexta-feira

Milhão: onde saiu hoje? Saiba tudo sobre o último código do Milhão de sexta-feira e aproveite para conferir onde saiu o Milhão hoje.

Em suma, o Milhão é um jogo realizado à sexta-feira e que premeia um apostador do Euromilhões, tendo por prémio um milhão de euros. E o apostador quer saber para onde saiu o Milhão.

Onde saiu o Milhão hoje?

Milhão: onde saiu hoje? Confirme o código do Milhão do concurso mais recente e veja onde saiu o Milhão esta sexta-feira.

Data do sorteio: 6 de outubro de 2023

Código do Milhão premiado: NNF 24641

Onde saiu o Milhão: Leiria

Milhão saiu onde? Histórico recente

E nos concursos anteriores, o Milhão saiu em que cidade? Pois bem, agora que sabe para onde saiu o Milhão esta sexta-feira, recorde também os resultados do Milhão mais recentes:

Sexta-feira 29 de setembro de 2023 – Código do Milhão NBB 29184 – Saiu Online

Sexta-feira 22 de setembro de 2023 – Código do Milhão MTD 10117 – Saiu em Leiria

Sexta-feira 15 de setembro de 2023 – Código do Milhão MQP 07587 – Saiu em Bragança

Sexta-feira 8 de setembro de 2023 – Código do Milhão MFD 02556 – Saiu Online

Sexta-feira 1 de setembro de 2023 – Código do Milhão MCL 09052 – Saiu Online

Como jogar no Milhão?

Ora, o Milhão é um jogo que está acoplado ao Euromilhões. Quando o apostador regista uma aposta no Euromilhões, está também a fazer uma aposta no Milhão.

Assim, não importa se está a jogar no Euromilhões de terça-feira ou se aposta no Euromilhões de sexta-feira. Ao registar o boletim, o apostador está automaticamente qualificado para o sorteio do Milhão de sexta-feira.

Portanto, o apostador só tem de registar o Euromilhões para jogar no Milhão. Então, o sistema central de apostas gera um código alfanumérico.

Esse código, composto por três letras e cinco números, é aleatório e exclusivo para essa aposta. Como tal, quanto mais jogar no Euromilhões, melhores são as hipóteses de ganhar o Milhão.

Código do Milhão de hoje

Em consequência, todos esses códigos dos boletins registados são combinados à sexta-feira para ser sorteado o código vencedor do Milhão de hoje. Ora, o prémio do Milhão é de um milhão de euros, como o próprio nome do concurso indica.

Por outro lado, o prémio do Milhão sai todas as sextas-feiras, ao contrário do que acontece no Euromilhões quando não há totalistas.

No Euromilhões, se ninguém acerta na chave de cinco números e duas estrelas, o prémio acumula para um jackpot no concurso seguinte. Porém, o Milhão é sorteado com base nos códigos gerados em cada aposta registada. Assim, o Milhão esta sexta-feira tem sempre vencedor.

Quanto custa jogar no Milhão?

O custo do Milhão é de 30 cêntimos. No entanto, como só dá para jogar no Milhão quando se regista uma aposta no Euromilhões, o custo final é de 2€50.

Ora bem, a aposta simples no Euromilhões tem um valor de 2€20. Depois, os 0€30 do Milhão são somados a esse valor. Contas feitas, o custo final é 2€50.

Porém, se em vez da aposta simples o apostador opta por uma aposta múltipla no Euromilhões, o preço para registar a aposta vai subir. Ainda assim, o custo do Milhão (já incluído) mantém-se nos 30 cêntimos.

Prémio do Milhão paga imposto?

Como sabemos, o prémio do Milhão é de 1.000.000 euros. Em Portugal, todos os prémios de jogo acima de 5.000 euros pagam imposto de selo.

Isto significa que o prémio do Milhão é sujeito à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Ora, 20 por cento de um milhão de euros dá 200 mil euros. Desta forma, o vencedor do Milhão vai receber 800 mil euros. Por outro lado, os 200 mil euros restantes são pagos ao Estado como imposto de selo.

Já agora, o leitor sabe se os prémios do Euromilhões, raspadinhas e outros jogos sociais têm de ser declarados no IRS? Veja como funciona a tributação dos rendimentos do jogo.