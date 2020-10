Nas Notícias Mais 27 mortos e 2447 novos casos de covid-19 em Portugal Por

No último período de 24 horas foram registados em Portugal mais 27 mortes e 2447 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Treze dos 27 óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, com a região Norte a registar oito mortes, o Centro com cinco e um óbito no Alentejo.

O número de mortes associadas à doença desde o início da pandemia é agora 2343.

No total, foram confirmados 121 133 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, dos quais 48 834 estão ainda ativos.

Há 1672 pessoas internadas, 240 das quais em unidades de cuidados intensivos, ainda de acordo com os dados da DGS.

Com 1079 recuperações nas últimas 24 horas, o total de pessoas curadas em Portugal chegou aos 69 956.