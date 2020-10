Nas Notícias Portugal com mais 19 mortos e 2577 novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal mais 19 mortes e 2577 novos casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Dez mortes ocorreram na região Norte, com oito óbitos em Lisboa e Vale do Tejo e um no Alentejo.

No total, estão contabilizados 118 686 casos confirmados e 2316 óbitos desde o início da pandemia.

Neste momento, estão ativos 47 493 casos.

Foram também registadas 1035 recuperações, com o total de doentes curados desde o início da pandemia a ser agora 68 877.

Há 1574 pessoas internadas, 230 das quais em unidades de cuidados intensivos.