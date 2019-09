Motociclismo Maio, Borrego e Cidade confirmam com triunfos em Idanha Por

António Maio, nas motos, Beto Borrego, nos quad, e Luís Cidade, nos SSV, confirmaram a sua superioridade no primeiro dia da Baja TT de Idanha-a-Nova com a vitória nas respetivas competições.

Embora a prova da Escuderia de Castelo Branco não tenha qualquer dos títulos absolutos em disputa no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno – que vão ser decididos em Portalegre – a corrida foi intensa, num evento que serviu para marcar o ‘Road to Dakar’.

Depois de ter sido o mais rápido no sábado, António Maio soube fazer bom uso da Yamaha utilizada este ano no ‘Dakar’ para se impor nas duas rodas, com uma vantagem de 4m31s sobre Daniel Jordão (foto 1), que se sagrou desde já campeão da categoria TT2. O pódio foi inteiramente ocupado por pilotos aos comandos de máquinas da marca dos três diapasões e completado pelo jovem Martim Ventura, que venceu a TT1.

Quarto no final, Bernardo Megre garantiu o cetro TT1 aos comandos da sua Husqvarna, a única não-Yamaha do top cinco, que Tiago Santos fechou, numa prova onde o líder do campeonato, Salvador Vargas, se atrasou na sequências de problemas na Husqvarna que estreou nesta prova. Face a isto Daniel Jordão é o novo líder absoluto do campeonato.

Roberto Borrego, também aos comandos de um Yamaha, dominou nos quad, reduzindo a diferença no campeonato para o líder Luís Engeitado (foto 2), em máquina idêntica. Os dois vão a Portalegre discutir o título. Luís Pimenta, aos comandos de uma Suzuki, completou o pódio desta competição.

Luís Cidade (foto 3) não podia ter melhor fim de semana. O piloto do Can-Am estreou-se a ganhar nos SSV e foi o quinto piloto diferente a triunfar esta temporada. No domingo a concorrência foi enorme e Pedro Carvalho foi segundo, ainda que por apenas oito segundos, na frente de Pedro Santinho Mendes, que reforçou a sua liderança no campeonato, o qual só será decidido em Portalegre.

Ruben Faria e o campeão João Monteiro separados por seis segundos completaram o Top 5 todo ele composto por Can-Am Maverick. Bruno Martins num Polaris RS1 venceu a Classe SSV TT2 para viaturas sem motorização Turbo.

Pedro Carvalho que passou para 2º lugar no Campeonato absoluto venceu a Classe Open do Troféu Can-Am enquanto que João Monteiro venceu e conquistou antecipadamente o título na classe Stock.

Bruno Martins venceu o Troféu Polaris RZR à frente de Tiago Guerreiro que com este resultado é já campeão 2019. Na Taça Yamaha vitórias para Luís Caseiro (Open) e Alexandre Relvas (Stock) com os títulos a serem conquistados por André Rodrigues (Open) e Eric Steichen (Stock) os pilotos que irão representar Portugal na final europeia da Taça Yamaha que se vai disputar na Baja Portalegre 500.

A Baja TT Idanha a Nova foi ainda a 3ª etapa da Mini Baja que juntou jovens dos 12 aos 16 anos teve em Alexandre Bastos num Quad o vencedor absoluto e em João Duarte o mais rápido nas motos ambos com andamento próximo dos pilotos consagrados. Duas meninas, uma das quais vinda da república checa, animaram esta fórmula de promoção e captação de novos valores.