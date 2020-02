Motores M-Sport Ford ‘vai com tudo’ para o Rali da Suécia Por

A M-Sport Ford tem grandes ambições no Rali da Suécia, muito embora na primeira prova do Campeonato do Mundo, em Monte Carlo, tenha ficado atrás das rivais Hyundai e Toyota.

Mas numa prova escandinava onde a neve escasseia a estrutura de Malcolm Wilson vê uma ‘luz ao fundo do túnel’. E por isso quer aproveitar a oportunidade para poder causar uma surpresa no próximo fim de semana.

A ausência da neve é uma contingência incontornável, com a qual as equipas têm de lidar, e o mesmo sucede com a M-Sport, onde o seu chefe é objetivo: “O importante é que o rali seja mantido. Foi sempre uma boa prova para nós, e estamos confiantes para mais um, este fim de semana”.

“Esapekka (Lappi) e Teemu (Suninen) andaram bem aqui no ano passado. Esapekka foi segundo, enquanto Teemu esteva na frente pela primeira vez na sua carreira. Os Fiesta estiveram também muito competitivos, com cinco melhores tempos em classificativas, e achamos que podemos fazer o mesmo este ano”, enfatiza Richard Millener.

O líder da M-Sport sublinha que “em virtude dos atrasos na confirmação da prova a equipa apenas descobriu as condições numa sessão de testes organizado este fim de semana”, mas que isso deverá ser suficiente para saber o que a espera.

Já Esapekka Lappi, que vai já na sua terceira participação na prova sueca sente-se confiante: “Tive bons resultados na Suécia, nomeadamente no ano passado, quando fiz o meu segundo rali com o Citroën. A adversidade será grande e não sei que condições vão estar, mas daremos o nosso melhor”.

“As especiais suecas são sempre rápidas, mas o importante é ter uma camada fina de gelo e a gestão de pneus será muito importante, pois será necessário conserva-los para todas a passagem. Terei uma boa posição na estrada partindo de quarto”, acrescenta o finlandês.