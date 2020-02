Motociclismo Mário Roman vence Extreme Enduro de Gondomar Por

Mário Roman foi o grande vencedor do Extreme Gondomar, a prova do Borilli PHES CFL 2020, que no passado fim de semana reuniu meia centena de participantes na localidade de Ferreirinha.

Num dia bem enevoado, e num traçado com aproximadamente 18 quilómetros, 10 zonas de espetáculo foram percorridas pelos pilotos, entre eles uma grande comitiva espanhola presente no evento do Melícias Team.

O ‘mundialista’ Mário Roman não deixou os seus créditos por mãos alheias e conseguiu impor-se de forma categórica. O madrileno imprimiu um ritmo fortíssimo desde início, deixando o vencedor da jornada inaugural, Luís Silva, a mais de dez minutos.

Atrás dos dois primeiros Ni Esteves garantiu o último lugar do pódio, enquanto Diogo Vieira, atualmente a competir no Campeonato do Mundo de SuperEnduro, foi bafejado pelo azar, já que depois de ter rodado entre os homens da frente, foi obrigado a abandonar ainda no decorrer da segunda volta.

Este evento permitiu a Tiago Oliveira manter-se invicto na categoria Expert, onde se impôs diante de uma concorrência aguerrida mas que ficou a lutar pelo segundo posto, garantido por Joaquim Paz, deixando para Tiago Sousa a terceira posição.

Na classe 2 T a vitória foi espanhola, com o triunfo de Anxo Ares diante de Jorge Moniz e Luís Gonçalves, enquanto nas 4T foi Filipe Silva quem levou a melhor, já que Sérgio Silva não conseguiu repetir o êxito da etapa inaugural e teve de se contentar com o segundo posto, diante de Carlos Portilho.

A classe de Veteranos contou com surpresas. Emanuel Costa conseguiu ‘destronar’ José Ferreira. O vencedor de 2019 acabaria na segunda posição, tendo Mário San Martin Carrillo ocupado o lugar mais baixo do pódio.

A categoria Duplas – pontuável para a Copa Ibérica de Extreme Enduro foi vencida pelos portugueses César Azevedo | Nuno Moreira. O pódio ficou completo por duas duplas espanholas. Adrian de la Fuente| Diego – segundo lugar e Jairo Fernandez| Javier Regal com o terceiro lugar.

O Borilli PHES CLF 2020 prossegue já no próximo dia 1 de Março, com a Extreme Valongo.