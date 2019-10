Motores Luta intensa pela ‘pole-position’ no Troféu Mini no Estoril Por

Um pelotão de 17 Mini animaram as duas sessões de qualificação do Troféu Mini integrado no programa do Estoril Classics.

Hoje tiveram apenas lugar as duas sessões que ditam a grelha de partida para as corridas de amanhã, mas já foi possível perceber que a animação será bem grande entre os endiabrados pequenos carros britânicos, dada a semelhança de andamento.

Phillippe Quière conquistou a primeira posição para os dois ‘grids’, mas teve de se empenhar para bater Fernando Soares. Na primeira qualificação, realizada de manhã, o francês bateu o português por apenas duas décimas. Já da parte da tarde a diferença entre os dois cifrou-se em três décimas.

Prevê-se que os dois sejam os principais protagonistas na luta pela vitória, sendo que Alberto Freitas estará ‘à espreita’, pois assegurou o terceiro lugar da grelha de partida para ambas as corridas, embora sem o mesmo andamento dos dois da frente. Irá dividir a segunda linha da grelha para a primeira corrida com Luís Sepúlveda e para a segunda com Jorge Correa.

Neste momento o Troféu Mighty Mini tem Guilherme dal Maso na liderança, com 65 pontos, mais cindo do que João Cavaleiro. André Pinto é um distante terceiro com 37 pontos.