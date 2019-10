Motores Toque afasta Henrique Chaves da discussão do título no GT Open Por

Henrique Chaves tinha a pretensão de lutar pelo título no International GT Open, mas o toque sofrido na primeira corrida da última ronda da competição, hoje Monza, afastou o piloto português do seu objetivo.

Tudo parecia bem encaminhado depois de Martin Kodric ter colocado o McLaren 750S GT3 # 59 da Teo Martín na segunda posição da grelha de partida, prometendo uma grande batalha com Albert Costa e Giacomo Altoe, os líderes do campeonato.

O piloto croata até arrancou bem, mantendo a segunda posição após a largada, mas na aproximação à primeira chicane um toque no carro que seguia à sua frente, partindo o ‘spoiler’ dianteiro e os apoios do capot, acabaram por causar danos. O capot voou e sem o apoio aerodinâmico necessário perdeu velocidade.

Kodric ainda tentou continuar, perdeu vários lugares acabando por parar na segunda volta para desistir. O que afasta desde já a equipa da discussão do campeonato, mesmo que obtenha um bom resultado no confronto de domingo.

“Não há muito a dizer! Foi um toque como tantos outros que não sugeria um desfecho tão negativo. Foi frustrante, uma vez que estávamos em excelentes condições para vencer a corrida de hoje e com estes resultados perdemos qualquer possibilidade de lutar pelo título”, afirmou Henrique Chaves visivelmente desiludido.

Apesar do desaire o piloto de Torres Vedras quer deixar uma boa imagem em Monza, pelo que vai dar tudo para que pelo menos termine na segunda posição no campeonato: “Vamos dar o máximo para terminarmos o campeonato em alta. Vou bater-me pela pole-position e, na corrida, vamos lutar para vencer e, dessa forma, procurar conquistar o segundo lugar no Campeonato de Pilotos”.

“Não será fácil, uma vez que os nossos adversários terão de terminar fora do pódio, e estão muito competitivos aqui em Monza, mas hoje tivemos azar, pode ser que amanhã tenhamos a sorte do nosso lado. Vamos à luta”, conclui Henrique Chaves.