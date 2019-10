Motores João Diogo Lopes mais forte no Group 1 no Estoril Por

João Diogo Lopes impôs-se na primeira corrida do fim de semana do Group 1 no Estoril Classics, após uma intensa batalha com Paulo Vieira.

O piloto do Ford Escort RS2000 partiu da ‘pole-position’, enquanto que André Castro Pinheiro, aos comandos do impressionante Jaguar XJ18V12, fez um bom arranque da terceira posição da grelha, chegando a segundo.

‘Desenhou-se’ então um duelo entre Pinheiro e Vieira, que Diogo Lopes aproveitou para ganhar uma considerável vantagem na frente. Parecia que poderia vencer com relativo à vontade, mas o piloto do Escort # 508 tinha outras ideias, e conseguiu desenvencilhar-se do piloto do Jaguar.

Paulo Vieira encetou então uma perseguição ao líder, acabando por cortar a meta a somente dois segundos do vencedor, que se impôs também na classe H81-200. André Pinheiro subiu ao último lugar do pódio e venceu a classe H81-MAX.

François Guerin levou o seu BMW 1602 Ti ao triunfo nos H71-1600, batendo João Miguel Ribeiro e o seu Alfa Romeo Giulia, enquanto entre os pequenos carros da classe 1052 foi Francisco Cardoso quem levou a melhor aos comandos do seu Peugeot 104 ZS.

Francisco Freitas foi quem triunfou na classe em que dominam os Datsun 1200, batendo João Posser por cerca de dez segundos, com Pedro Reis a alcançar a terceira posição.

Amanhã tem lugar a segunda corrida do programa, que terá o seu início às 17h25 e terá Carlos Dias Pedro, em Ford Escort RS2000, na ‘pole-position’.