Motores Luís Moutinho quer começar bem a temporada

Luís Moutinho espera começar com o ‘pé direito’ no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020.

A aposta do piloto de Lisboa passa novamente pelo Ford Escort MK1, onde tentará mais uma vez lutar pelos primeiros postos dos Clássicos.

Na primeira prova da temporada, a Rampa Porca de Murça que se disputa este fim de semana naquela região transmontana, os objetivos de Luís Moutinho são os de tirar o máximo partido da sua máquina.

Há pouco mais duas semanas esteve no Caramulo, onde o piloto lisboeta realizou um teste, que espera tenha contribuído para ter tudo ‘em ordem’ para a prova do CAMI Motorsport.

“Está tudo bem com o carro, vamos para fazer o melhor possível ,no entanto a lista de inscritos é extensa com grandes máquinas e pilotos, por isso vai ser uma tarefa nada, mas nada fácil”, refere Luís Moutinho.

O piloto do Ford Escort quer acima de tudo “estar o mais concentrado possível, não cometer erros, e dar” o seu máximo, esperando que o carro corresponda ao que dele vai ser exigido.