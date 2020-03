Nas Redes Vídeo: “Se o seu partido não a quiser, venha para o Chega”, disse Ventura a Joacine Por

A deputada Joacine Katar Moreira, expulsa do Livre, revelou que foi convidada a integrar o Chega pelo próprio André Ventura.

Esse convite, que Joacine assumiu como “irónico”, foi revelado pela própria durante a participação no ‘Cinco para a Meia-noite’, da RTP.

“Olhe, Joacine, se o seu partido não a quiser, venha para o Chega, no Chega há espaço”, disse André Ventura, de acordo com a própria Joacine Katar Moreira.

Um convite tão “irónico” que a deputada sem partido nem sequer considerou.

“Os meus eleitores amam-no tanto como os eleitores dele a mim”, argumentou.

Depois desse convite, André Ventura foi para as redes mandar Joacine Katar Moreira “para a terra dela”, acrescentou ainda a deputada.

Recorde-se que, no final de janeio, os dois deputados estiveram envolvidos numa forte polémica quando Ventura sugeriu que Joacine fosse “devolvida ao país de origem”, levando então o Livre (que ainda não tinha expulsado a deputada) a o “racismo” do deputado do Chega.

Veja o vídeo.

