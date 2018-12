Luís Castro quer Vitória de Guimarães “focado” para vencer Nacional em boa fase

O treinador Luís Castro afirmou hoje que o Vitória de Guimarães vai ter de ser uma equipa concentrada para se impor a um Nacional em bom momento, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Invictos há 12 jogos oficiais, os minhotos vão disputar o primeiro embate de 2019 na Madeira, frente a um Nacional que somou 10 pontos nos últimos cinco embates, e o técnico realçou que a sua equipa precisa de se apresentar concentrada para derrotar um adversário que vive também “um período de maior estabilidade e melhores prestações”.

“Vamos à Madeira conscientes das nossas capacidades e das capacidades que o Nacional tem para abordar o jogo. É um jogo complicado à partida, que se pode tornar ainda mais complicado se não formos focados. Mas tenho a certeza que estamos totalmente focados no jogo”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para quarta-feira, às 18:00.

A confiança nos jogadores vitorianos, acrescentou o treinador, provém dos resultados e das exibições mais recentes da equipa – venceu quatro dos últimos cinco jogos na I Liga -, apesar de estar consciente dos “perigos” que cada jogo acarreta, inclusive o duelo com os ‘alvinegros’.

Luís Castro salientou ainda a reação do Vitória, quinto da tabela, com 25 pontos, e do Nacional, 12.º, com 16, a um início de campeonato na ‘cauda’ da classificação e elogiou o futebol que a equipa treinada por Costinha tem desenvolvido pelas alas, bem como a mobilidade do ponta de lança habitualmente titular, Róchez.

O ‘timoneiro’ elogiou também o compromisso dos seus pupilos no trabalho diário, nomeadamente o daqueles que têm tido menos oportunidades para jogar e que, chamados à titularidade e no triunfo frente ao Sporting (1-0), na 14.ª jornada, assinaram boas exibições, como o defesa Dodô e o médio Pepê.

“Por muita qualidade que vejamos nos nossos jogadores, eles têm uma concorrência muito feroz dentro do próprio plantel. Essa concorrência levou a jogo outros jogadores, mas eles não deixam de se preparar para o momento em que surge a oportunidade”, disse.

A semana de treinos foi, porém, marcada pelas ausências dos avançados Welthon e Junior Tallo, agora sob a alçada de um processo disciplinar instaurado pela SAD do Vitória.

Questionado sobre a situação, Luís Castro afirmou que o processo é uma resposta para “caminhos que fogem ao compromisso diário para com o clube” e que continua a contar com os jogadores até ao seu desfecho.

“Há um processo disciplinar a decorrer. Quando ele chegar ao fim, ser-me-á dito o que é que consta desse processo disciplinar. Em função do resultado final, o clube tomará a devida posição [quanto aos jogadores]”, disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 25 pontos, defronta o Nacional, 12.º, com 16, às 18:00 de quarta-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal.