Desporto Benfica empata com Nacional na Luz Por

O Benfica empatou esta tarde com o Nacional, a um golo, em jogo realizado no Estádio da Luz, a contar para 15.ª jornada da I Liga.

Chiquinho abriu o marcador para as águias, mas 14 minutos, mas Bryan Rochez restabeleceu a igualdade, aos 48, ditando a divisão de pontos.

Com o empate, o Benfica chegou aos 33 pontos, ficando a três do Sporting, que amanhã visita o Boavista. Na próxima jornada, os leões recebem as águias, numa partida agendada para as 21h30 de segunda-feira.

A formação de Jorge Jesus pode ser ainda hoje ultrapassada pelo FC Porto, que esta noite visita o Farense.