FC Porto nos quartos de final da Taça após vencer Nacional

O FC Porto venceu hoje, por 2-4, na visita ao Nacional, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, realizado no Estádio da Madeira.

Os dragões marcaram primeiro, por Luis Díaz (aos 22 minutos), mas Bryan Rochez (25) e Riascos (62) deram a volta ao marcador.

Aos 65 minutos, Rui Correia viu o segundo cartão amarelo, deixando o Nacional reduzido a dez.

Aos 88, o recém-entrado Evanilson assinou a igualdade, adiando a decisão para o prolongamento.

Nessa fase, Sérgio Oliveira (101) e Taremi (116) garantiram a qualificação do FC Porto para os quartos de final da Taça de Portugal, com Diogo Costa a defender um penálti cobrado por Thill no último minuto.