Motores Elisabete Jacinto a caminho de África Por

Elisabete Jacinto e a equipa Bio-Ritmo já estão a caminho do norte de África, depois da partida simbólica do Africa Eco Race no Mónaco.

No primeiro dia do ano a piloto do Montijo e os seus companheiros a bordo do MAN TGS # 404 – o navegador José Marques e o mecânico Marco Cochinho – vão cumprir a primeira etapa competitiva do evento.

Foto: AIFA

Após a partida simbólica no principado, dada pela ex-modelo da Victoria’s Secret Adriana Karembeu junto ao Quai Antoine I, a ‘caravana’ do Africa Eco Race dirigiu-se para Sète, onde embarcou para Marrocos, onde, a partir de Nador, terá lugar a etapa inaugural do rali.

“Estamos contentes e cheios de expectativa. Acreditamos que tudo vai correr da melhor forma. O dia no barco passa rápido pois há sempre alguns afazeres, mas serve, acima de tudo, para nos acalmarmos e descansarmos, pois, os dias que antecedem a corrida são sempre de muito trabalho e muita ansiedade”, afirmou Elisabete Jacinto antes da travessia do Mediterrâneo.

A primeira etapa vai ligar Nador a La Momie e será composta por um curto setor seletivo com 90 quilómetros. A especial começa em Ameziane e termina em Merada e os pilotos terão ainda que percorrer 503 quilómetros de ligação antes de chegarem ao acampamento criado em La Momie, um local com o nome de um famoso filme que ali foi filmado.