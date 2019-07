Motores Luís Alegria em regresso esporádico Por

Luís Alegria promete ser um dos animadores da prova do Campeonato de Portugal de Clássicos 1300 no 50º Circuito de Vila Real.

O piloto não tem participado assiduamente em provas, como já sucedeu no passado, onde obteve excelentes resultados aos comandos do seu inconfundível Datsun 1200, mas não podia, nem queria, falhar este evento no mítico traçado transmontano.

“Este ano não tenho feito provas, pois em termos profissionais como sabem. Sou especialista em antiguidades, e nos últimos meses tenho estado sempre fora de Portugal e da Europa. Agora houve esta oportunidade de poder participar no circuito de Vila Real, um circuito que gosto muito”, começa por dizer Luís Alegria.

Para esta participação esporádica o piloto do Porto teve recorrer a uma opção de recurso: “Nesta corrida utilizo um Datsun 1200 alugado, pois o meu esta ainda todo por montar, pois não previa vir correr, e isso tem de ser planeado com muita antecedência”.

“Espero que o carro esteja impecável, para assim poder tirar partido das suas potencialidades, e poder fazer duas excelentes corridas, e poder discutir a vitória, embora saiba de antemão que não vai ser uma tarefa fácil, pois todos os meus adversários vão participar , por isso estou a porever que vão ser duas corridas com muitos duelos em pista, mas seja o que Deus quiser”, acrescenta o piloto portuense.