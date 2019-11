Motores Fim de semana difícil para Luís Alegria em Portimão Por

Luís Alegria voltou à ação no Autódromo Internacional do Algarve, onde se encerrou a temporada no Campeonato de Portugal de Clássicos. Uma jornada nada fácil para o piloto do Porto.

Aos comandos do seu Datsun 1200 Alegria até começou bem o fim de semana, mostrando-se um dos melhores da categoria até 1300 cc nos treinos cronometrados. Mas depois tudo se complicou.

Na partida para a primeira corrida o piloto nortenho arrancou bem, mas a partir da quinta volta a transmissão do Datsun branco começou a dar problemas e a caixa ficou mesmo encravada em quarta velocidade. Uma contrariedade que o levou a perder muitas posições até final.

E se no sábado as coisas não tinham corrido bem, no domingo, no segundo confronto, e apesar da reparação na caixa de velocidades, Luís Algeria debateu-se com problemas de motor. Ainda assim conseguiu fazer ‘das tripas coração’ e concluir a corrida na terceira posição dos 1300.

“Foi uma jornada que de fácil nada teve”, queixa-se o piloto do Porto, referindo também: “O problemas no carro não me deixaram fazer melhor. Na primeira corrida foi a caixa de velocidades que ficou encravada na 4ª. Ainda consegui fazer algumas voltas e deu para terminar na quarta posição entre os 1300”.

“Na noite de sábado para domingo a equipa mudou a caixa de velocidade e na segunda corrida larguei muito bem. Só que a meio o motor começou a aquecer. Com isso tive de tomar algumas precauções mas mesmo assim consegui chegar ao fim na terceira posição. O que, tendo em conta tudo o que passei, foi um bom resultado”, acrescentou Luís Alegria.