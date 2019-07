Acidentes Vídeo regista queda do avião no Zêzere Por

Um vídeo partilhado no YouTube pelo canal Tomar na Rede regista o momento da queda do avião de combate a incêndios. O acidente ocorreu na zona de Trizio, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, quando o piloto tentava uma manobra de recolha água. Veja as imagens.

O momento que ocorreu na passada quarta-feira e envolveu um acidente do avião anfíbio ficou registado em vídeo, agora divulgado.

O avião anfíbio médio FireBoss, de indicativo operacional Alfa 8, do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu na quarta-feira à tarde “um acidente quando efetuava uma manobra de ‘scooping’ (recolha de água)” no Zêzere, na zona de Trizio.

A aeronave estava estacionada em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural no concelho de Ansião, distrito de Leiria.

A ANEPC salienta que as causas do acidente serão apuradas pelas “entidades com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves”.

Fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à agência Lusa na quarta-feira que a entidade foi notificada do acidente, acrescentando que irá proceder à respetiva investigação.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o piloto, “sem queixas”, tem 49 anos e recusou o transporte para uma unidade hospitalar.

