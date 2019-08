Lucro do Crédito Agrícola sobe 16 por cento no primeiro semestre

O resultado líquido consolidado do Grupo Crédito Agrícola subiu 15,9 por cento no primeiro semestre de 2019, face ao período homólogo, para 74,4 milhões de euros, anunciou hoje a instituição.

Em comunicado, o Grupo Crédito Agrícola informou também que o valor bruto da carteira de crédito a clientes ascendeu a 10,3 mil milhões de euros, em 30 de junho, correspondendo a uma variação positiva de 7,0 por cento nos últimos 12 meses, o que contrasta com a variação homóloga negativa de 1,5 por cento registada pelo conjunto das instituições financeiras em Portugal com referência a maio de 2019.

Também os recursos de clientes sob a forma de depósitos bancários registaram um crescimento de 9,4 por cento em junho de 2019 e em termos homólogos, correspondente a 1.226 milhões de euros e totalizando 14,3 mil milhões de euros.

O aumento do crédito concedido em maior proporção que o aumento de recursos captados contribuiu, segundo a instituição de crédito, para o aumento do rácio de transformação, que, no final do período em análise, ascendia a 68,8 por cento.

O grupo destaca os resultados positivos de 4,9 milhões de euros do segmento CA Vida e de 2,8 milhões de euros da CA Seguros, que influenciaram a rentabilidade alcançada a junho de 2019 (ROE de 9,2 por cento).

No entanto, nos primeiros seis meses de 2019, “os resultados registados nos veículos de desinvestimento imobiliário (nomeadamente via desvalorização de unidades de participação) penalizaram os resultados consolidados em 7,6 milhões de euros”.

Com referência em 30 de junho de 2019 , o Grupo Crédito Agrícola “apresenta um confortável nível de solvabilidade consubstanciado pelo rácio ‘common equity tier 1’ (CET1) [rácio que mede a solvabilidade de um banco] de 14,6 por cento, valor bem acima dos níveis mínimos recomendados”, informou.