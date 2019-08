Manchester United empresta Joel Pereira ao Hearts

O guarda-redes português Joel Pereira vai esta temporada defender a baliza do Hearts, da Escócia, por empréstimo do Manchester United, anunciou hoje o clube inglês no site oficial.

Joel Pereira, de 23 anos, vai somar o quinto empréstimo desde que chegou a Old Trafford, em 2012. O internacional pelas camadas jovens de Portugal já passou por Vitória de Setúbal, Belenenses, Rochdale e Kortrijk, sempre cedido pelos ‘red devils’.

O guardião luso tem apenas três jogos pela equipa principal do Manchester United, tendo sido lançado por José Mourinho, quando o técnico português ainda estava no clube.

Esta época, Joel Pereira voltou a ser excluído do plantel principal, orientado por Ole Gunnar Solskjaer, com o espanhol David de Gea, o argentino Sérgio Romero e veterano Lee Grant a estarem às ordens do treinador norueguês.