Lisboa recebe 2.ª Mostra de Cinema do Brasil a partir de hoje

A segunda edição da Mostra de Cinema do Brasil começa hoje, no Cinema São Jorge, em Lisboa, com a exibição do filme “O Beijo no Asfalto”, de Murilo Benício, baseado na obra homónima do dramaturgo Nelson Rodrigues.

A mostra vai decorrer até dia 30, e mostrar “o melhor do cinema contemporâneo brasileiro”, com a exibição de 16 filmes, entre os quais “Ferrugem”, de Aly Muritiba, “Aos Teus Olhos”, de Carolina Jabor, “Talvez Uma História de Amor”, de Rodrigo Bernardo, “Cinderela Pop”, de Bruno Garotti, e “Mulheres Alteradas”, de Luís Pinheiro.

O programa contempla também documentários como “Divinas Divas”, de Leandra Leal, e “Damas do Samba”, retrospetiva do percurso do samba ao longo da história, além de curtas-metragens como “O Orfão”, de Carolina Marcowitz, vencedora da Queer Palm de 2018, manifestação paralela do festival de Cannes.

“As Boas Maneiras”, de Júlia Rojas e Marcos Dutra, com a atriz brasileira Marjorie Estiano, conhecida pelo desempenho na série Malhação da TV Globo, e o documentário “Eu, Meu Pai e Os Cariocas”, sobre o grupo de música popular brasileira Os Cariocas, são projeções destacadas pelos programadores da mostra.

“O Animal Cordial”, de Gabriela Amaral Almeida, “Irmão do Jorel”, uma animação de Juliano Enrico, “Temporada”, de André Novais Oliveira, “Intimidade entre Estranhos”, de José Alvarenga Jr., “Rasga Coração”, de Jorge Furtado, “Eu, Minha Mãe e Wallace”, de Eduardo e Marcos Carvalho, “Guaxuma”, de Nara Normande, “Mesmo com Tanta Agonia”, de Alice Andrade Drummond, e “A Volta para Casa”, de Diego Freitas, são outras produções anunciadas.

A mostra é acompanhada de uma mostra de fotografia de Daryan Dornelles, com mais de 100 imagens de artistas como Chico Buarque de Hollanda, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Wagner Moura e Maria Bethânia.

A organização é da Embaixada do Brasil em Portugal com a Linhas – Produções Culturais.

Os bilhetes para a mostra custam entre três e 3,50 euros.