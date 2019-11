Motores Líder espanhol no ‘aperititivo’ do RallySpirit Por

O espanhol Emílio Vasquez, aos comandos de um Citroën ZX 16 V Kit Car é o primeiro líder do 5º RallySpirit Altronix, depois de disputada esta noite a super especial do quartel da Serra do Pilar, em Gaia.

Num dia consagrado ao contacto do público com as máquinas do evento da XRacing, com a exposição dos carros da competição no cais de Vila Nova de Gaia, foi possível ver em ação os participantes na prova que se estende pelo fim de semana.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Vasquez foi o mais rápido no curto percurso montado em pleno quartel da Serra do Pilar, batendo por quatro décimas Gonçalo Figueiroa, aos comandos de um Ford Escort RS MKII ‘artilhado’ cujo motor nada tem a ver com o original do modelo da oval, enquanto Bernardo Esteves, em Porsche 911 SC, foi o terceiro mais rápido, a cinco décimas do primeiro.

Daniel Alonso foi outro concorrente espanhol em destaque, mas num Ford Sierra RS Cosworth da década de 1990, sendo o quarto melhor, a menos de segundo e meio do seu compatriota Emilio Vasquez, enquanto João Alves, num pequeno Peugeot 106, completou o top cinco, a segundo e meio do primeiro.

Embora as atenções estivessem centradas em Stig Blomqvist e o seu poderoso Audi Quattro Sport S4, a verdade é que o veterano sueco não arriscou nada neste ‘aperitivo’ e se quedou pelo 19º registo.

Rui Madeira, também não quis estragar nada no Mitsubishi Lancer Evo III com o qual se sagrou campeão do Mundo de ralis Produção e realizou o 11º tempo, duas posições à frente de Pedro Leal, que regressou à competição num Mitsubishi Carisma GT.

Classificação após 1ª PE

1º Emilio Vasquez/Hector Rodriguez (Citroën) 50,4s

2º Gonçalo Figueiroa/José Janela (Ford) + 0,4s

3º Bernardo/Esteves/José Luiz Esteves (Porsche) + 0,5s

4º Daniel Alonso/Candido Estevez (Ford) + 1,4s

5º João Alves/Luís Rodrigues (Peugeot) + 1,5s

6º Rui Salgado/Luís Godinho (Volkswagen) + 1,7s

7º Rodrigo Sardinha/Patrícia Sardinha (Mini) + 1,9s

8º José Jorge/Jorge Baptista (Opel) + 2,1s

9º José Ribeiro/Sandra Loureiro (Skoda) + 2,1s

10º Rui Madeira/Paula Madeira (Mitsubishi) + 2,2s