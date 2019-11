Motores Rui Salgado e Emilio Vasquez dominam segundo dia do RallySpirit Por

Rui Salgado, em Volkswagen Golf, e o espanhol Emílio Vasquez, em Citroën ZX Kit Car, lideram o 5º RallySpirit Altronix após a disputa da segunda etapa do evento.

Salgado, que é acompanhado por Luís Godinho, dominou os acontecimentos na competição de Históricos, impondo-se nas cinco especiais realizadas hoje, em grande parte debaixo de chuva intensa, enquanto Vasquez, que é navegador por Hector Rodriguez, só foi batido num troço.

Contas feitas, Rui Salgado terminou o dia com quase 56 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Rui Ribeiro, que tripula um Ford Escort MKI, enquanto Jorge Pinto Bastos, num Fiat 131 Abarth, que concluiu a etapa no terceiro posto a quase a minuto e meio do líder. O top cinco dos Históricos é completado por Julio Borja Saura, em Porsche 911 SC, e Mário Oliveira, em Ford Escort MKII.

Já na competição Spirit Emilio Vasquez foi o mais rápido até à derradeira classificativa do dia. Aí o piloto do ZX Kit Car foi batido por Jorge Marques, em Mitsubishi Lancer. Mas foi outro piloto em Mitsubishi que terminou a etapa logo atrás do espanhol; Pedro Leal.

O piloto do Porto parte para a curta última etapa a mais de meio minuto do líder, mas com 28,3s de vantagem sobre Jorge Marques, com Daniel Alonso, em Ford Sierra RS Cosworth, e Gonçalo Figueiroa, em Ford Escort MKII, a completarem o top cinco.

Classificação após a 6ª PE

Históricos

1º Rui Salgado/Luís Godinho (Volkswagen) 23m55,8s

2º Rui Ribeiro/Pedro Fernandes (Ford) + 48,6s

3º Jorge Pinto Bastos/Jorge Pereira da Silva (Fiat) + 1m27,6s

4º Julio Borja Saura/Juan Gonzalez Costas (Porsche) + 1m34,4s

5º Mário Oliveira/António Castro (Ford) + 1m37,6s

Spirit

1º Emilio Vasquez/Hector Rodriguez (Citroën) 21m38,0s

2º Pedro Leal/Isabel Ramalho (Mitsubishi) + 31,7s

3º Jorge Marques/Ricardo Cunha (Mitsubishi) + 1m00,0s

4º Daniel Alonso/Candido Estevez (Ford) + 1m00,4s

5º Gonçalo Figueiroa/José Janela (Ford) + 1m21,7s