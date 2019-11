Motores Rui Salgado e Pedro Leal fazem a festa no RallySpirit Por

Rui Salgado, em Volkswagen Golf, e Pedro Lea, em Mitsubishi Carisma GT, foram os vencedores do 5º RallySpirit Altronix.

A prova ‘Legend’ da X Racing foi marcada pela chuva incessante, mas isso não demoveu os entusiastas, que marcaram forte presença nas classificativas, tanto no sábado como neste domingo.

Fotos: Ricardo Cachadinha

E depois de ter dominado a segunda secção, Rui Salgado e Luís Godinho levaram o Volkswagen Golf GTi verde à vitória na competição de Históricos, sendo que neste último dia deixaram o protagonismo a outros, optando por jogar pelo seguro e controlar a vantagem sobre o segundo classificado.

Os vencedores impuseram-se com mais de 14 segundos sobre Rui Ribeiro e Pedro Fernandes, que aos comandos do Ford Escort MKII foram os mais rápido numa das três especiais de hoje. As outras foram ganhas por Julio Borja Saura e Juan Gonzalez Costas, que no Porsche 911 SC foram terceiros a quase um minuto de Rui Salgado.

Completaram o top Mário Oliveira e António Castro, em Ford Escort MKII, e Jorge Pinto Basto e José Pereira da Silva, no bonito Fiat 131 Abarth.

Já na competição Spirit a ‘conversa’ foi outra, pois o espanhol Emílio Vasquez, que dominara na véspera no seu Citroën ZX Kit Car, acabou por abandonar. O que foi de imediato aproveitado por Pedro Leal e Isabel Ramalho, que viriam a vencer, com quase um minuto e 20 segundos de vantagem sobre Gonçalo Figueiroa e José Janela, em Ford Escort RS.

Além de consistente, a dupla do Porto foi a mais rápida nas duas últimas classificativas, acabando por justificar o triunfo, numa categoria onde o pódio final foi completado por Arnando Costa e Rui Raimundo, em Mitsubishi Lancer. O top cinco foi completado por Jorge Marques e Ricardo Cunha, em Mitsubishi Lancer, e Eduardo Veiga e Justino Reis, em Ford Escort.

Como curiosidade fica o facto de Stig Blomqvist ter levado o seu Audi Quattro Sport S4 até final, tal como Rui Madeira, com o Mitsubishi Lancer Evo III com que sagrou Campeão do Mundo de Grupo N.

Classificação final

Históricos

1º Rui Salgado/Luís Godinho (Volkswagen) 36m35,4s

2º Rui Ribeiro/Pedro Fernandes (Ford) + 14,9s

3º Julio Borja Saura/Juan Gonzalez Costas (Porsche) + 59,2s

4º Mário Oliveira/António Castro (Ford) + 1m19,3s

5º Jorge Pinto Bastos/Jorge Pereira da Silva (Fiat) + 1m27,8s

Spirit

1º Pedro Leal/Isabel Ramalho (Mitsubishi) 33m22,4s

2º Gonçalo Figueiroa/José Janela (Ford) + 1m13,8s

3º Armando Costa/Rui Raimundo (Mitsubishi) + 1m24,1s

4º Jorge Marques/Ricardo Cunha (Mitsubishi) + 1m31,6s

5º Eduardo Veiga/Justino Reis (Ford) + 1m55,7s