Motociclismo ‘Kiko’ Maria campeão nacional PréMoto3 a uma volta do final da época Por

Francisco ‘Kiko’ Maria sagrou-se campeão nacional de PréMoto3 na jornada do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo que se disputou no fim de semana no Circuito do Estoril.

Um feito que é conseguido a uma prova do final da temporada, que o jovem piloto portuense começou a ‘construir’ há muito tempo e que também atribui a toda a estrutura que o apoiou.

“Consegui, mas deu muito trabalho a muita gente. Por isso, tenho de agradecer a todos quantos em mim têm confiaram, nomeadamente aos meus patrocinadores, à equipa Moto Action Team e aos seus mecânicos e engenheiros, aos meus fãs e aos adeptos do motociclismo e à minha família, cujo suporte é insubstituível”, declarou ‘Kiko’ após a prova do fim de semana.

“Estou eufórico e com mais vontade de continuar a perseguir o sonho”, salientou o jovem piloto da Motor Action Team depois da conquista do título da categoria de PréMoto 3.

Naquela que foi a quinta e penúltima prova do Campeonato Nacional de Velocidade (CNV), ‘Kiko’ Maria averbou a sua quarta vitória da temporada, deixando para trás, definitivamente, 2018, ano que esteve na discussão do título nacional quase até ao fim.

O seu mais direto opositor, Nuno Ribeiro, foi sexto e ficou a uns inatingíveis 38 pontos. Na frente, o jovem do Motor Action Team contabiliza 110 pontos, os mesmos de que a sua equipa dispõe na classificação coletiva.

Só nos treinos Kiko teve contrariedades, com a chuva e a gestão eletrónica da BeÓn com motor Yamaha a dar ‘dores de cabeça’. Mesmo assim esteve em bom nível e cotou-se como o mais rápido em pista na segunda qualificação.

Na corrida, na tarde de domingo, e apesar de ter largado do quarto lugar da grelha, penalizado por excesso de velocidade numa passagem pelo ‘pit lane’ durante os treinos, cedo se impôs aos seus adversários e liderou da segunda à 14.ª e última volta. O segundo classificado, Marco Dias, que havia triunfado na anterior incursão do pelotão do CNV pela pista cascalense, terminou a 19,979s.

A jornada de consagração do novo campeão nacional de PréMoto está marcada para o fecho da época, a 27 de outubro, ainda no Estoril.

No entretanto, “Kiko” Maria irá disputar três provas em Espanha, do calendário de duas competições internacionais que o novo campeão português está a disputar: a European Talent Cup (que regressa já no próximo fim de semana, em Jerez de la Frontera, e voltará, depois, em 12 e 13 de outubro, em Albacete) e o ESBK – Campeonato de Espanha Cetelem de Superbike – categoria de PréMoto 3 (em 5 e 6 de outubro).