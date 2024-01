Nas Notícias Leroy Merlin distribui dois salários extra aos colaboradores Por

Empresa reconhece a importância dos colaboradores no desempenho de 2023 e entrega 15 milhões, em dois salários extra. Além disso, a Leroy Merlin atribuiu vouchers de 90 euros às famílias, para o regresso às aulas.

Em 2023, a Leroy Merlin distribuiu pelos seus colaboradores, em média, dois salários extra.

A empresa tem, em Portugal, 6.000 colaboradores e distribuiu cerca de 15 milhões de euros pelos seus funcionários a título de participação nos resultados da Leroy Merlin.

A distribuição deste ano concretiza um aumento de cerca de 2 milhões de euros distribuídos, face a 2022.

Leroy Merlin “partilha sucesso”

Esta decisão parte do propósito da Leroy Merlin em partilhar o sucesso dos seus resultados e criar um Impacto Positivo junto dos colaboradores em Portugal, reforçando o seu posicionamento enquanto Empregador Responsável.

A distribuição de resultados pelos colaboradores é feita de duas formas: através do Prémio Progresso, que se traduz em valor monetário acrescido ao salário, e a partilha de parte dos resultados operacionais da empresa, que pode ser convertida num produto financeiro ou em ações ADEO, o grupo ao qual pertence a Leroy Merlin.

A empresa tem, na base da estratégia da Employer Value Proposition, uma cultura de partilha e participação, que leva a que 99% dos colaboradores em Portugal sejam, também, acionistas.

Bem-estar financeiro dos colaboradores “é fundamental”

Na Leroy Merlin, o bem-estar dos colaboradores e, em particular, o bem-estar financeiro é um pilar base da estratégia de recursos humanos.

A empresa tem ativado ao longo do ano medidas de reforço do plano de benefícios e posicionamento salarial. Em 2023, a Leroy Merlin aumentou cerca de 8% o salário de referência face ao salário mínimo nacional.

Adicionalmente, no momento de regresso às aulas, e para apoiar as famílias dos colaboradores, foi atribuído um voucher Auchan de 25€ a todos os colaboradores com filhos a partir do ensino básico.

Cabaz de Natal entregue no Natal

Também no período de Natal, para além do Cabaz de Natal habitual entregue a todos os colaboradores, a empresa disponibilizou um voucher de 65€ para apoiar os colaboradores.

“Na Leroy Merlin, vivemos uma cultura Human First, com simetria de atenção entre clientes e colaboradores. O bem-estar das nossas equipas está no coração da nossa estratégia e o bem-estar financeiro é uma das prioridades à data, devido à pressão do atual contexto económico. Temos vindo a reforçar nos últimos anos a nossa proposta de valor, acompanhando as tendências de mercado e tendo em conta as necessidades e diversidade dos nossos colaboradores. Em 2024 continuaremos nesta linha, reforçando o nosso posicionamento de empregador responsável e mantendo o foco em cuidar na ‘nossa’ casa”, afirma Ana Herrero, Líder de Desafio Humano da Leroy Merlin Portugal.

Leroy Merlin aposta na literacia financeira dos colaboradores

No ano de 2023 a empresa continuou a focar-se na literacia financeira dos colaboradores, disponibilizando vários workshops para apoio na organização e gestão de finanças pessoais.

Também este ano, e no âmbito do bem-estar físico dos colaboradores, a Leroy Merlin lançou um novo serviço de Medicina Curativa, onde os colaboradores podem agendar consultas presenciais ou teleconsultas de forma gratuita. Em paralelo, também lançou um novo serviço de Fisioterapia Ocupacional gratuito para tratar e prevenir lesões musculares junto de todos os colaboradores.

O bem-estar mental é um pilar fundamental na Leroy Merlin. A empresa tem ao dispor (em colaboração com uma equipa de Psicólogos Clínicos) um total de 8 sessões individuais de bem-estar psicológico mais 4 sessões de bem-estar familiar. O colaborador pode escolher as sessões que fazem sentido para si (individual, familiar ou ambas).

Para alargar o leque de benefícios aos colaboradores, a empresa lançou ainda, durante o último ano, uma nova plataforma de Descontos e Parcerias, oferecendo um leque de descontos em mais de 200 marcas e parcerias.