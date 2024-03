Mundo Mundo A Sorrir faz aposta internacional com projetos no acesso à saúde oral Por

A Mundo A Sorrir arrancou oficialmente com dois projetos internacionais cofinanciados pelo Camões, I.P., pelo Internacional College of Dentists (ICD) e visam potenciar o acesso a cuidados de saúde e literacia em São Tomé e Príncipe e na Guiné Bissau. A apresentação foi feita no Centro Cultural Português, em Bissau.

O projeto “Saúde A Sorrir na Guiné Bissau” é realizado em parceria com a HELPO-ONGD.

Tem como objetivo capacitar profissionais de saúde nas áreas de saúde pública, saúde oral, nutrição, saúde mental e saúde ambiental, chegando às populações das zonas de Bissau, Cacine e ilhas dos Bijagós.

Reforço da Saúde Oral em Guiné Bissau e de São Tomé e Príncipe

O projeto “Reforço dos sistemas de saúde oral da Guiné Bissau e de São Tomé e Príncipe”, focar-se-á nas regiões de São Domingos e Catió na Guiné Bissau, e Me-zochi e Água Grande em São Tomé e Príncipe.

Visa fortalecer as infraestruturas públicas de saúde, fornecendo equipamentos, instrumentos e materiais de consumo para os hospitais locais.

Além disso, o projeto prevê a capacitação de profissionais de saúde e a reabilitação de espaços para a realização de consultas de medicina dentária, visando atender às necessidades das populações mais vulneráveis dessas regiões.

Prevenção, capacitação e assistência

“Temos um foco muito assertivo na prevenção, na capacitação de profissionais de saúde, na assistência médica e no reforço das infraestruturas locais. É, sem dúvida, uma grande complementaridade aos cuidados de saúde locais”, declarou Mariana Dolores, Presidente da Mundo A Sorrir.

ONG Mundo a Sorrir

A Mundo A Sorrir é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), fundada em julho de 2005.

Promove a Saúde e a Saúde Oral como um direito universal junto das populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica.

Por outro lado, desenvolve a sua atividade em Portugal e em alguns Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), através de projetos que potenciam a inclusão social e a cooperação para o desenvolvimento.