Nas Notícias Indústria portuguesa de madeira e mobiliário premiada nos EAU Por

No jantar de gala do Dubai Wood Show 2024, a AIMMP e a Granorte foram agraciadas com prémio de parceria e sustentabilidade. O CSR atribuiu um Commitment Award a esta associada da AIMMP pelo seu contributo para a sustentabilidade e inovação no setor.

No jantar de gala do Dubai Wood Show 2024, nos Emirados Árabes Unidos, a AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal foi premiada pela entidade organizadora desta feira. Este galardão vem comprovar o sucesso do setor na sua estratégia de alargamento dos mercados destino das exportações para fora da Europa.

Realizado no dia 5 de março, no Crown Plaza Hotel, este jantar veio também premiar a Granorte com um “Commitment Award” que destacou que “este prémio reconhece inovações que impactaram significativamente a indústria, promovendo novas oportunidades, crescimento económico e sustentabilidade ambiental.“

A AIMMP organizou a presença da representação portuguesa no Dubai Wood Show 2024, que se realizou entre 5 e 7 de março, no Dubai World Trade Center. Almavilla, Arq Tailor’s, Delivering Nature by Granorte, K Nobre, Lumber, MainGuilty, MBN Industry, MF Timber, Ribadao Wood Boutique, Toronobre, Trading Timber e X8 Solutions Group foram as empresas nacionais que tiveram a oportunidade de participar neste importante encontro business-to-business nos Emirados Árabes Unidos com a Indústria da Madeira e do Mobiliário.

Neste principal destino para especialistas em madeira no Dubai, as empresas portuguesas tiveram a honra de receber a visita de Sua Excelência o Senhor Embaixador Português nos Emirados Arabes Unidos, Dr. Fernando D’Orey de Brito e Cunha Figueirinhas, acompanhado de Engº Manuel Couto Miranda, Conselheiro Económico da Embaixada de Portugal nos Emirados Unidos, Arábia Saudita e Qatar e de Nuno da Gama Cardinho, ambos em representação do AICEP Portugal Global.

Integrado no programa, Portugal mostrou ainda, neste feira de mobiliário, o seu património e demonstrou a sua visão inovadora para o futuro através de uma pequena exposição de peças em madeira contando a história do que é o saber fazer em Portugal.

De acordo com Vítor Poças, Presidente da AIMMP, “o crescimento das exportações em mercados fora da Europa vem validar e confirmar a assertividade da estratégia de promoção internacional do setor seguida nos últimos 10 anos pela AIMMP.”

O Dubai Wood Show é conhecido por apresentar aos principais players do setor da madeira as tendências mais emergentes e de qualidade comprovada, estando Portugal aqui presente a demonstrar a sua grande experiência aliada ao elevado grau de dinamismo e criatividade no setor da Madeira e do Mobiliário.

Plano de internacionalização

No âmbito do Inter Wood & Furniture, o Plano de Internacionalização da AIMMP prevê a concretização de estratégias de expansão internacional e diversificação para mercados de elevado potencial, através de um programa estruturado de intervenção. Entre outras iniciativas, e para 2024, o programa tem um plano de feiras internacionais que pode ser consultado no site da AIMMP.

Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 32 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que desde 2010 duplicou as suas exportações.

A operação «INTER WOOD&FURNITURE 2022-2024 – INTERNACIONALIZAÇÃO SUSTENTADA DAS EMPRESAS DA FILEIRA DA MADEIRA E MOBILIÁRIO» é apoiada pelos «Programas Operacionais COMPETE 2030 e LISBOA 2030», pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Os Fundos Europeus Mais Próximos de Si.

Empresas participantes no Dubai Woodshow 2024

ALMAVILLA

A ALMAVILLA é uma empresa europeia sediada em Portugal. Com mais de 8 anos de experiência, estabelecem a sua presença em todo o mercado europeu com uma marca de excelência em construção e acabamentos.

Acabamentos interiores, piscinas, ar condicionado e mobiliário e design são alguns dos serviços que têm para oferecer.

ARQ TAILOR’S

É no prestigiado Bairro do Chiado, em Lisboa, que a ARQ TAILOR’S desenvolve os seus projetos de Arquitetura e Design de Interiores. Num estilo sóbrio e criativo, os projetos tailor made assinados pela ARQ TAILOR’S destacam-se pela elegância de um estilo único e intemporal, criando espaços funcionais e confortáveis alinhados com as necessidades específicas de cada cliente.

Com uma equipa alegre e jovem, o atelier é conhecido pela subtil mistura de requinte e modernidade nos seus projetos, concebidos tanto para espaços residenciais como comerciais.

A ARQ TAILOR’S presta também serviços de paisagismo e consultoria em Artes e Antiguidades, oferecendo aos seus clientes uma vasta gama de serviços muito exclusivos. A base de clientes internacionais deu-lhes a confiança para desenvolver projetos para diferentes culturas e origens. “A experiência nos Emirados Árabes Unidos durante mais de 15 anos, deu-nos entusiasmo para continuar a desenvolver-me nesta geografia.”, destaca a Arq Tailor’s.

DELIVERING NATURE BY GRANORTE

A GRANORTE é um dos principais fabricantes mundiais de revestimentos de cortiça, oferecendo uma gama de produtos autêntica e completa, com foco na alta qualidade, inovação e design. Tendo começado como uma empresa familiar fundada em 1972, os revestimentos de cortiça da Granorte há muito que são utilizados em projetos de design de interiores de alta qualidade em todo o mundo.

Com um catálogo impressionante de pavimentos e paredes de cortiça, bem como de objetos de design, todos produzidos internamente em Portugal, a Granorte é um dos melhores produtores de produtos de cortiça do mundo. A sua inovação e excelência levaram-na a receber prémios de design e reconhecimento em todo o mundo. O lema, “Delivering Nature”, define claramente a missão de contribuir para a consolidação de uma nova cultura de construção sustentável, aproximando o Homem da Natureza.

K NOBRE

A K Nobre, fundada em 2010, está situada em Vila das Aves no norte de Portugal.

Com mais de uma década de experiência na área dos pavimentos e revestimentos, têm um grande compromisso com a qualidade e durabilidade dos produtos.

Dedicam-se a fornecer soluções de madeira combinadas com beleza e sustentabilidade, privilegiando a comodidade e o bem-estar do cliente.

LUMBER

Localizada no Porto, a Lumber foi fundada em 2011. Com uma equipa jovem e experiente, a operar no Brasil desde 1999, a Lumber foca-se na produção e distribuição de Madeira Tropical Brasileira.

Os seus parceiros Tap Timber e Luxor Timber, localizados em Itaituba, Brasil, garantem o acesso a madeira de origem certificada de alta qualidade permitindo satisfazer os seus clientes na Europa just-in-time.

Em 2017, a Lumber iniciou a produção de deck/parquet em Portugal, valorizando a qualidade, criando diversidade de produtos e aproximando-se dos seus clientes.

MainGUILTY

A MainGUILTY é, sem dúvida, a marca mais arrojada do mercado de design de interiores, distinguida pelo seu fundador, o artista plástico Carlos Mello, que a lançou durante a pandemia de Covid-19. A missão da marca é unir Arte, Design e Tecnologia numa simbiose única.

A MainGUILTY tem como valores centrais a criação de experiências sensoriais para os seus entusiastas, bem como a capacidade de imprimir uma identidade única em cada espaço interior. Oferecendo produtos totalmente diferenciados e exclusivos, a marca baseia a sua coleção na criatividade inigualável do seu fundador e das suas influências.

A MainGUILTY desafia sem medo a fronteira entre o mundo real e o imaginário. Posiciona-se como a marca que desperta os prazeres mais extravagantes e audaciosos, cativando aqueles que apreciam a exclusividade e a originalidade.

MBN INDUSTRY

Desde 1980, a Móveis Barbosa Neto, vem crescendo gradativamente, graças à visão de mercado e ao conhecimento de seu fundador. A dedicação e o empenho diário na qualidade, na melhoria dos processos de fabrico e no design moderno, têm sido pilares da empresa.

Desta forma, o Grupo MBN acompanha a realidade atual e tem grande capacidade de adaptação a mercados distintos. Para acompanhar a evolução do mercado e aumentar a sua capacidade de produção, o Grupo MBN construiu instalações modernas e funcionais. Um espaço devidamente apetrechado com tecnologia e recursos humanos qualificados, que permite ir ao encontro das necessidades dos nossos clientes.

Dedicação, experiência, reforma, paixão pela arte e pela produção são as palavras-chave para o sucesso do MBN Group. Ao contar com uma excelente equipa de profissionais com gosto pela arte, o dia a dia da empresa é invadido por grande atividade, experiências e boa disposição.

MF TIMBER

A MF Timber é uma empresa portuguesa constituída por uma equipa profissional e empenhada com mais de 20 anos de experiência na produção e comercialização de pavimentos em madeira maciça. Os pilares de atuação são a transparência e a integridade para com os clientes, fornecedores e comunidade. O lema da MF Timber é “First Time Right”.

Dedicam-se à produção e comércio de pisos e decks de madeira maciça. Importam a matéria-prima da América do Sul, África e Europa.

Na unidade de produção secam e transformam em produtos finais. São muito rigorosos no controlo da origem e da proveniência legal da madeira.

RIBADAO WOOD BOUTIQUE

A Ribadao Wood Boutique foi fundada em 1976 pela família Tavares em Santa Comba Dão, região de Viseu, Portugal. Inicialmente dedicada ao comércio e transformação de madeira, rapidamente cresceu e se afirmou como uma referência no sector da madeira industrial. Atualmente, Ribadao é líder de mercado e está especialmente dedicado e empenhado em oferecer as linhas de pavimentos de madeira mais sofisticadas, elegantes e confortáveis disponíveis no mercado.

O Grupo Ribadao tem operações globais que incluem fábricas, vendas e distribuição na Europa, África e EUA. Sempre atento às últimas tendências e exigências do mercado, Ribadao desenvolve produtos de elevada qualidade com um compromisso permanente de profissionalismo e sustentabilidade ambiental. A missão e visão transmitida ao longo da história de Ribadao foi sempre a de trabalhar com matérias-primas naturais, obtidas de forma sustentável, tornando-as únicas em forma e estilo. Em termos de certificação, Ribadao é uma empresa certificada pelo FSC® (Forest Stewardship Council®) e pelo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

TORONOBRE

A Toronobre – Comércio de Madeiras, Lda. é uma empresa situada no distrito de Braga, concelho de Barcelos, na freguesia de Pousa, no mercado do comércio de madeiras desde novembro de 2001.

Na Toronobre encontra todo o tipo de madeiras exóticas para carpintaria, bem como para mobiliário e decoração de interiores. Encontrará também várias secções de vigas maciças e lameladas de pinho nórdico para pérgulas, churrasqueiras, telhados, bungalows, entre outros na área da construção civil.

TRADINGTIMBER

A Trading Timber é uma empresa estabelecida em Portugal cujo principal objetivo é a exportação de madeira.

A Trading Timber tem uma forte base de parceiros que desenvolvem a produção e distribuição do produto, o que nos permite focar mais nas tendências do consumidor final. Há sempre uma consideração por todos os aspetos, necessidades e interesses dos clientes, permitindo uma mais fácil interação entre pessoas e organizações. Humanidade, humildade, integração e distinção são as principais bases utilizadas pela empresa em todas as interações.

X8 SOLUTIONS GROUP

O Grupo X8 Solutions é uma empresa produtora de mobiliário e estofos em madeira com mais de duas décadas de experiência no setor, período durante o qual trabalhou para tornar a empresa uma das líderes de mercado aliando, para isso, o know-how (saber fazer) dos métodos tradicionais mais eficientes, com a permanente investigação e implementação da tecnologia mais avançada.

Motivada pelo desejo de ser cada vez mais competitiva no seu mercado, procura aliar recursos humanos capazes à oferta de produtos de elevada qualidade. O controlo ao longo das diferentes fases de produção permite-lhe atingir as mais elevadas expectativas, para além de satisfazer as necessidades dos seus clientes. Atualmente, é uma empresa de média dimensão que produz e comercializa os seus produtos a nível nacional e internacional.