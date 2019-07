Fórmula 1 Leclerc e Ferrari melhor que os Mercedes nos primeiros treinos do Grande Prémio da Alemanha Por

Charles Leclerc e a Ferrari dominaram o primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1.

Depois de na sessão matinal Sebastian Vettel ter sido mais rápido, coube ao seu companheiro de equipa esse estatuto no treino da tarde.

Debaixo de intenso calor, Leclerc efetuou uma volta a Hockenheim em 1m13,449s, batendo Vettel por 0,124s, numa sessão onde as marcas baixaram em mais de meio segundo.

Embora os Mercedes se mostrassem melhores do que de manhã, é notório que as condições climatéricas tiveram algum impacto na performance dos W10, que tiveram de utilizar uma configuração menos ágil mas melhor em termos de refrigeração.

Lewis Hamilton baixou o seu tempo, sendo um dos três pilotos que conseguiram rodar abaixo de 1m14s, ficando mesmo assim a seis décimas de Charles Leclerc.

Valtteri Bottas sofreu um susto no treino da manhã, com uma incursão pela gravilha, mas de tarde já conseguiu andar ao mesmo nível do seu companheiro de equipa, rubricando o quarto tempo a somente 22 milésimas de Hamilton.

Max Verstappen fechou o top cinco e foi o melhor homem da Red Bull, que perdeu o concurso de Pierre Gasly quando o francês perdeu o controlo do seu RB15 e bateu nas barreiras, danificado bastante o monolugar # 10. A equipa de Milton-Keynes vai ter agora muito trabalho para reparar o carro para o terceiro treino livre e para a qualificação de amanhã.

Já o melhor dos ‘outros’ foi Romain Grosjean, com o sexto registo, parecendo indicar que a Haas conseguiu encontrar algo para resolver alguns dos problemas sentidos nas provas anteriores. Da mesma forma que surpreendeu o sétimo registo obtido por Lance Stroll no melhor dos Racing Point.

Apesar de se queixar do tráfego Kimi Raikkonen conseguiu o oitavo tempo, na frente do melhor representante da Renault, que foi desta feita Nico Hulkenberg, num dia em que a McLaren denotou algumas dificuldades. Carlos Sainz Jr foi o seu melhor piloto, mas mesmo assim ficou fora do top dez.