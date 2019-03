Fórmula 1 Lando Norris algo frustrado com o desfecho de Melbourne Por

Lando Norris deixou boa impressão no seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1, chegando a estar entre os oito primeiros a dada altura da corrida.

Infelizmente o jovem britânico da McLaren viria a concluir a prova fora dos pontos, na 12ª posição, mais enquanto pôde bateu-se com concorrentes que costumam ser ‘clientes’ do top dez.

A batalha com Antonio Giovinazzi foi particularmente renhida, com o italiano da Alfa Romeo a procurar fechar todas as trajetórias para evitar uma ultrapassagem que Norris acabaria por consumar.

Tal prestação do Campeão de Fórmula 3 de 2017 poderia ter sido compensada com pontos, pois a espaços o McLaren mostrou ser bem mais competitivo do que o seu antecessor.

“Possuía um carro bastante competitivo. Não era perfeito mas tinha o andamento necessário para pensar no top dez. Faltoi-lhe qualquer coisa e alguns erros. É por isso que não fiquei tão satisfeito como fiquei nas qualificações. Estava também muito nervoso para a minha primeira corrida de F1, mas conseguia-a terminar”, salientou Lando Norris.

O jovem britânico, cuja prova contrastou com o azar mecânico que cedo causou o abandono do seu companheiro de equipa, Carlos Sainz Jr, referiu também: “Tenho sentimentos mitigados depois desta primeira corrida. Consegui adquirir muita experiêmcia neste fim de semana, mas ao mesmo tempo estou dececionado pelas minhas performances. Resta o potencial a adquirir, e é por isso que não posso estar muito contente neste momento”.