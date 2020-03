Fórmula 1 Lando Norris rapa o cabelo em campanha para combater o coronavírus Por

Lando Norris envolveu-se numa campanha para angariar mais de 9.000 euros para o combate ao Covid-19 no Reino Unido.

O jovem piloto da McLaren na Fórmula 1 é um assíduo participante nas corridas de simuladores e participou no sábado passado no evento Twitch Stream Aid online, juntamente com uma série de músicos e celebridades para ajudar a captar dinheiro para ajudar o combate à pandemia que aflige atualmente o mundo.

Mais de 2,27 milhões de euros foram coletados para o Covid-19 Solidarity Response Fundo for Who, que é apoiada pela Fundação das Nações Unidas.

Norris rapou o cabelo se os fãs que estavam a ver o seu streaming se doassm mais de 9.000 euros, conseguindo no final conseguido 10.880 euros, com um anónimo a dar ao piloto da McLaren mais de 630 euros para chegar ao objetivo que a campanha tinha.

“Significa que estou acabado?”, disse Lando Norris entre risos, acrescentando: “Não, consegui 10 mil por isso toca a rapar o cabelo”.

Mais tarde o jovem piloto britânico revelou no Instagram: “Graças a todos os meus seguidores conseguimos angariar 10.880 euros para o Twitch Stream Aid e para a luta contra o Covid-19. Agora tenho de cortar todo o meu cabelo”.