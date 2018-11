Motores Kobayashi e Conway colocam o Toyota # 7 na ‘pole’ para as 6 Horas de Xangai Por

Kamui Kobayashi e Mike Conway colocaram o Toyota TS050 Hybrid # 7 na ‘pole position’ para as 6 Horas de Xangai, prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que se disputa domingo no traçado chinês.

Uma média de volta de 1m42,931s deu à dupla nipo-britânica – que divide o carro com o argentino José Maria Lopez – o direito de arrancar na frente para a corrida de amanhã, batendo por 0,228s o outro carro da marca japonesa, o TS050 # 8 de Fernando Alonso e Kazuki Nakajima.

Este domínio da Toyota na qualificação foi relativo, uma vez que foi ameaçada pela Rebellion Racing, onde Bruno Senna foi mais rápido do que Alonso no primeiro segmento, antes de Andre Lotterer perder três décimas para Nakajima e estragar a média do R13 # 1. Assim a Toyota logrou pela quinta vez esta época monopolizar a primeira fila da grelha.

Em LMP2 a Jackie Chan DC Racing fez as ‘honras da casa’, ao colocar os seus dois Oreca 07 Gibson nas duas primeiras posições, com Ho-Pin Tung e Gabriel Aubry a arrancarem da ‘pole’.

Já em GTE Pro a Ford foi mais forte, com Stefan Mucke e Olivier Pla a conseguirem a sua terceira ‘pole position’ da temporada, num dramático final de qualificação. É que a dupla germanico-francesa estragou aquilo que parecia ser uma festa para a BMW, com Martin Tomczyk e Nick Catsburg a terem de contentar-se com a segunda marca no M8 # 81, e António Félix da Costa e Tom Blomqvist com o terceiro registo no M8 # 82.

Em GTE Am que estragou a ‘festa’ a outros foi Pedro Lamy, que ajudou a colocar o Aston Martin Vantage # 98 na ‘pole position’, ao conseguir para melhorar a média da volta feita com Paul Dalla Lana para 2m00,880s, relegando o Porsche 911 RSR # 88 da Dempsey Proton para segundo.

Resultado da qualificação

1º Conway/Kobayashi (Toyota) 1m42,931s

2º Nakajima/Alonso (Toyota) 1m43m159s

3º Lotterer/Senna (Rebellion) 1m43,218s

4º Sarrazin/Isaakyan (BR) 1m43m870s

5º Beche/Laurent (Rebellion) 1m44,179s

6º Hanley/Van der Zande (Dallara) 1m44,612s

7º Aleshin/Petrov (BR) 1m44,789s

8º Webb/Dilmann (ByKolles) 1m46,353s

9º Tung/Aubry (Oreca) 1m48,888s

10º Jaafar/Jeffri (Oreca) 1m49,138s