Motores Toyota a ‘todo o vapor’ a trabalhar para o WEC Por

Apesar da epidemia de coronavírus estar a colocar grandes restrições à atividade desportiva a Toyota está a trabalhar em Colónia para o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Em declarações à publicação especializada francesa Auto Hebdo, Pascal Vasselon, responsável técnico da Toyota Gazoo Racing, garantiu que a estrutura sediada em Colónia continua a funcionar a ‘todo o vapor’.

“Está tudo bem. Estou atualmente no escritório. Posso dizer que não somos afetados diretamente pela medida pois temos a capacidade importante para colocar as pessoas em teletrabalho, já que estão dotadas de computadores portáteis, e conseguimos rapidamente colocar em funcionamento os sistemas que lhes permitem conectar.se de forma segura, sem em qual ponto de wi-fi que existe”, assegurou o técnico francês.

Vasselon refere também que neste momento cerca de metade do ‘staff’ da equipa está em teletrabalho, mas que essa percentagem deverá até aos 75%: “Isso é válido para as funções de engenharia. Para as de produção e oficia, que precisam de prestação presencial, organizamos sistemas de equipa limitando o número de pessoas na empresa simultaneamente”.

O diretor técnico da Gazoo Toyota Racing garante que à parte das funções ligadas à competição em pista, o resto da empresa funciona normalmente e ainda ainda não sente o impacto desta crise sanitária.