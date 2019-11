Motores Toyota confirma pilotos para o seu ‘rookie test’ no Bahrain Por

A Toyota Gazoo Racing confirmou Thomas Laurent e Kenta Yamashita como pilotos nos testes para ‘rookies’ que vai realizar no próximo mês no Bahrain.

Recém-coroado Campeão de Super GT no Japão, Yamashita, de 24 anos, irá realizar as suas primeiras voltas com o TS050 Hybrid a 15 de dezembro no traçado de Sakhir, sendo que começou a competir esta época no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

O piloto japonês compete atualmente na categoria LMP2, com a equipa High Class Racing, enquanto Lautent, que é piloto de reserva da equipa de Colónia, não estava originalmente previsto para guiar o LMP1 da Toyota, num ensaio em que participará o Campeão em título da Fórmula 2, Nick de Vries, este ano a competir na Fórmula E.

Hisatake Murata, presidente da Toyota Gazoo Racing, explicou a escolha: “Queríamos que Thomas voltasse a guiar o TS050 Hybrid e é sempre interessante ver pilotos jovens prometedores como Kenta e Nyck experimentarem o LMP1 híbrido pela primeira vez”.

“O teste dos ‘rookies’ é sempre uma grande oportunidade para podermos dar a hipótese dois pilotos que merecem muito este teste com um LMP1 nesta fase das suas carreiras. E claro, conhecemos bem Thomas e será importante colocar o seu conhecimento para perceber como o TS050 Hybrid evoluiu desde que ele o tripulou no Prólogo”, acrescentou Murata.