Motociclismo Kia Picanto GT Cup animou o Rali das Camélias Por

A presença de cinco Kia Picanto GT Cup trouxe emoção ao Rali das Camélias, prova que o Clube de Motorismo de Setúbal fez regressar este fim de semana.

Um evento onde a CRM Motorsport pretendeu testar novas evoluções do carro desenvolvido em conjunto com o importador da marca coreana no nosso país.

Embora o resultado não fosse o mais importante desta participação, destacou-se o facto de Francisco Esperto e Tiago Raposo Magalhães terem terminado ‘à porta’ do top dez, bem como os tempos registados pelos Kia Picanto GT entre as viaturas de duas rodas motrizes até 1300 cc. Os dois protagonizaram um duelo interessante, que acabou favorável ao piloto de Rio Maior, primeiro da classe P2.

Obviamente que nem tudo correu bem, pois pelo caminho ficaram Hipólito Pires e Nuno Caetano, que logo na manhã de sábado não evitaram saídas de estrada. João Seabra – que foi acompanhado pelo experiente Luís Lisboa – também não evitou um embate num muro, sendo que os estragos também obrigariam à desistência.

Entusiasmado com “a próxima etapa” do Troféu monomarca, Tiago Raposo Magalhães destaca a época de estreia “brilhante” do Kia Picanto GT Cup, prometendo “mais novidades” para a segunda temporada do Troféu.

“Superámos todas as expetativas e vamos continuar a trabalhar nesse sentido com o contributo inestimável dos parceiros e patrocinadores, mas sobretudo dos pilotos e equipas que formam a grande família do Kia Picanto GT Cup. No Rali das Camélias voltámos a ter uma prova desse elo de ligação, com a presença de cinco carros numa modalidade muito acarinhada pelos portugueses e em que o convívio entre as duplas presentes foi uma constante”, refere ainda Raposo Magalhães.

O responsável pela preparação do carro acrescenta: “A introdução de novas evoluções mecânicas mostra o nosso compromisso com o Troféu e o sucesso deste primeiro ensaio representa um desfecho de ouro para um ano de 2018 inesquecível para a CRM Motorsport”.