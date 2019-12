Motores Pedro Clarimundo impõe-se no regresso do Rali das Camélias Por

Pedro Clarimundo e Mário Castro foram os vencedores do Rali das Camélias, prova história que o Clube de Motorismo de Setúbal fez regressar este fim de semana.

Nas míticas especiais de Sintra e de Mafra a dupla do Hyundai i20 R5 venceu três das sete especiais realizadas, já que a oitava foi cancelada devido às difíceis condições climatéricas.

Foto: Zoom Motorsport

Pedro Clarimundo bateu por mais de 22 segundos Gil Antunes e Diogo Correia, que se estrearam aos comandos de um Hyundai i20 R5 e que também foram os mais rápidos em três classificativas, chegando a liderar após vencerem a primeira, o terceiro troço do rali.

Aos comandos do seu Peugeot 208 R3 Pedro Antunes e Paulo Lopes foram terceiros, a mais de meio minuto dos vencedores, mas impuseram-se nas duas rodas motrizes, sendo de destacar o facto de terem sido os mais rápidos na segunda especial da prova.

Paulo Neto e Vítor Hugo Oliveira foram quartos na estreia com o Skoda Fabia R5, mas já a mais de três minutos de Pedro Clarimundo, reflexo do tempo perdido na segunda classificativa do Rali, tendo António Bayona e Gonçalo Martins completado o top cinco com o Peugeot 208 R2 com que foram segundos nas duas rodas motrizes, a mais de quatro minutos e meio do vencedor.

Classificação final

1º Pedro Clarimundo/Mário Castro (Hyundai) 52m56,5s

2º Gil Antunes/Diogo Correia (Hyundai) + 22,3s

3º Pedro Antunes/Paulo Lopes (Peugeot) + 35,4s

4º Paulo Neto/Vítor Hugo Oliveira (Skoda) + 3m12,1s

5º António Bayona/Gonçalo Martins (Peugeot) + 4m30,4s

6º Pedro Lança/Paulo Marques (Citroën) + 5m19,8s

7º Gonçalo Boaventura/Rodrigo Silva (Peugeot) + 5m31,9s

8º Pedro Leone/Bruno Ramos (Ford) + 6m04,2s

9º Eduardo Antunes/Pedro Conde (Mitsubishi) + 7m12,5s

10º Rui Madeira/Nuno Batalha (Peugeot) + 7m26,7s