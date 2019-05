Motores Juho Hanninen de regresso no Rali da Sardenha Por

Juho Hanninen estará de regresso ao Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no Rali da Sardenha, anunciou a equipa Toyota através da sua conta no Twitter.

O finlandês tripulará um quarto Yaris WRC na ronda italiana do WRC – que se disputa na lha do Mediterrâneo, juntando-se assim a Ott Tanak, Kris Meek e Jari-Matti Latvala.

Piloto de ensaios da Toyota, Hanninen tem 55 participações no Campeonato do Mundo de Ralis, mas não compete no WRC desde o Rali de Gales Grã-Bretanha de 2017, no qual abandonou após acidente.

O finlandês disputou essa última temporada pela equipa liderada por Tommi Makinen, conseguindo um sexto lugar em Itália, mas o seu melhor resultado foi um pódio na Finlândia no mesmo ano.