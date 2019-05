Motores Félix da Costa em Berlim para recuperar terreno no campeonato Por

António Félix da Costa regressa à ação no próximo fim de semana para disputar a 10ª prova da temporada de Fórmula E em Berlim.

No traçado ‘desenhado’ no Aeroporto de Tempelhof o piloto português da BMWi Andretti quer regressar aos pódios como forma de recuperar terreno no campeonato, depois de ter sido privado dos pontos do sexto lugar conseguido no Mónaco devido a uma penalização.

Já por três ocasiões Félix da Costa terminou entre os três primeiros, e numa prova onde a BMW ‘corre em casa’ quer dar uma alegria aos fãs da marca, apesar de se tratar de uma pista onde a qualidade do piso é sempre um problema, a acrescentar ao facto de na sessão que dita a grelha de partida ir para pista na altura menos favorável.

“O facto de corrermos num asfalto que não é utilizado normalmente no dia-a-dia é uma desvantagem, pelo que é uma incógnita quanto a nós, pilotos do grupo de qualificação, saber se vamos sofrer ou não com isso”, regista o piloto de Cascais.

No entanto António Félix da Costa não ‘volta a cara à luta’: “Nas BMW estamos todos motivados e com a cabeça bem levantada para entrarmos em pista com o objetivo bem definido de recuperar pontos aos adversários que seguem à nossa frente e lutar por um pódio. Estamos a chegar a uma altura do campeonato onde tudo tem de correr bem, isto se queremos ter uma palavra a dizer na luta pelo título”.

O piloto português encontra-se atualmente na quarta posição do campeonato, a 17 pontos do atual líder, o francês Jean-Eric Vergne, e a 16 do segundo, o holandês Robin Frinjs. O traçado no aeroporto de Tempelhof tem um perímetro de 2.375 km e dez curvas, com alguns pontos de ultrapassagem.

Como é habitual o programa está concentrado no dia de sábado, com duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação, que é dividida em quatro grupos numa fase inicial, passando depois os seis mais rápidos para a ‘super pole’, onde se determinará quem parte das três primeiras filas da grelha.

A corrida, com uma duração de 45 minutos mais uma volta, inicia-se pelas 12h00 portuguesas e é transmitida em direto pelo Eurosport.