Josef Newgarden resiste a Alexander Rossi para vencer a IndyCar no Texas

Josef Newgarden regressou às vitórias no campeonato IndyCar, depois de conseguir resistir aos ataques de Alexander Rossi nas últimas 11 voltas da corrida realizada sábado à noite na Texas Motor Speedway.

Para o piloto da Penske foi a terceira vitória da temporada e a sua primeira numa oval grande na sua carreira na disciplina, elevando o total de triunfos da equipa para 10 em 14 provas em ‘Speedways’.

Para além de ser o terceiro triunfo do ano para Newgarden foi também o seu 13º na IndyCar, sendo que este seu primeiro êxito no traçado de Fort Worth lhe permitiu reforçar a liderança o campeonato.

Na prova deste sábado o norte-americano da Penske protagonizou um momento memorável, quando tocou ‘roda com roda’ no Dallara # 9 da Chip Ganassi Racing quando estava em duelo com o tetracampeão Scott Dixon, conseguindo manter o neozelandês atrás de si.

Numa corrida também marcada pela ‘ida ao muro’ de James Hinchcilffe e por um desentendimento entre Dixon e Colton Herta, que fez o jobem piloto ter a mesma sorte do canadiano, Grahama Rahal tirou bom partido de um erro de Takuma Sato numa das paragens das boxes para chegar à terceira posição.

Destaque também para o ‘rookie’ Santino Ferrucci, que aos comandos do melhor monolugar da Dale Coyne Racing terminou perto do pódio ao cruzar a meta na quarta posição, diante de Ryan Hunter-Reay, o melhor representante da Andretti Autosport.

