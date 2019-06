Portugal perde por 3-1 com os EUA na Liga das Nações de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol perdeu hoje com os Estados Unidos por 3-1, no último jogo da ronda dois da Liga das Nações, disputado em Ufa, na Rússia.

A seleção portuguesa, que somou três derrotas na ronda que hoje termina, perdeu com os Estados Unidos pelos parciais de 25-20, 22-25, 25-22 e 25-17.

Marco Ferreira, com sete pontos, e Alexandre Ferreira, com seis, foram os melhores marcadores da equipa portuguesa, que na sexta-feira e no sábado foi derrotada por 3-0 pela Rússia e pela Itália, respetivamente.

Portugal, que no próximo fim de semana acolhe, em Gondomar, a ronda três da competição, na qual participarão também Brasil, China e Sérvia, desceu uma posição na classificação, ocupando o 14.º posto.