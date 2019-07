Motores Josef Newgarden reforça liderança da IndyCar com vitória em Iowa Por

Quatro horas depois da hora prevista, devido à meteorologia, Josef Newgarden venceu a prova da IndyCar realizada este fim de semana na pista oval do Iowa.

O piloto da Penske, que partia para a corrida da terceira posição da grelha, atrás dos seus companheiros de equipa Simon Pagenaud e Will Power, não conseguiu subir à liderança logo de início.

Power foi o primeiro comandante, antes de Pagenaud passar para a frente, pouco antes da neutralização da prova devido ao regresso da chuva à 55ª volta. Após a qual se seguiu um reatamento ond pela primeira vez Newgarden assumiu a primeira posição pela primeira vez.

Se a Penske parecia capaz de monopolizar o pódio final, a estratégia de Takuma Sato ameaçou a que isso acontecesse, até ao piloto japonês do Team Rahal Letterman se envolver numa colisão com Sage Karam.

No reatamento à volta 200, Josef Newgarden conservou a sua vantagem sobre Will Power e Simon Pagenaud, mas o final da prova não seria assim tão favorável à Penske. Power seria penalizado com um ‘stop & go’ por entrada nas boxes incorreta, descendido na classificação.

A última neutralização viria com um acidente de Ed Carpenter, obrigando a um recomeço final para as últimas 25 voltas, sempre com Newgarden na frente, enquanto Simon Pagenaud não conseguiria resistir a James Hinchcliffe.

Mas o canadiano não conseguiria conservar a segunda posição, batido nos últimos metros por Scott Dixon, que tinha pneus novos no seu monolugar da Ganassi Racing. Pagenaud e Spencer Pigot completaram o top cinco.

Com esta vitória Josef Newgarden reforçou o comando do campeonato, com 29 pontos de vantagem sobre Alexander Rossi, que em Iowa não foi além da sexta posição.

Mas nada como o resumo para se perceber como tudo se passou.