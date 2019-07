Motores ‘Joker lap’ do WTCR em Vila Real pode ser um trunfo para Johan Kristoffersson Por

Bicampeão do Mundo de Ralicross, Johan Kristoffersson está muito familiarizado com as ‘joker lap’ dessa disciplina, e confia que poderá tirar partido de a jornada do WTCR em Vila Real também contemplar essa particularidade.

Embora nunca tenha competido no Circuito Internacional de Vila Real, o piloto sueco acredita que talvez tenha a possibilidade de conseguir a sua segunda vitória do ano na Taça do Mundo de Carros de Turismo no traçado transmontano.

Ainda assim Kristoffersson admite que nem tudo serão facilidades no próximo fim de semana: “Não tenho a mesma confiança indo aqui (Portugal), por causa da evolução desta secção (joker lap) ser diferente do resto da pista. A aderência e os pontos de travagem são diferentes. Mas comparando com o ralicross apenas teremos quatro voltas para treinar isto. Em Vila Real vai haver muito tempo de treinos livres, por isso é importante não analisar demasiado o circuito”.

Depois de estudar a pista transmontana o piloto do Volkwsagen Golf GTi # 14 mostra-se curioso e ao mesmo tempo agradado. “Na realidade gosto dela, especialmente por ser um circuito citadino, onde realmente podemos fazer a diferença. Se falhamos a partida podemos usar a ‘joker’ como ferramenta de ultrapassagem, mas também como ‘arma’ de ataque, bem como de defesa. Apenas depende do andamento que temos”, refere.

Sendo um especialista, Johan Kristofferson não tem propriamente um ‘segredo’ em termos de estratégia de como e quando cumprir a ‘joker lap’ ao longo de uma corrida, mas apenas uma ideia: “Há tantas soluções diferentes. Tenho a experiência do ralicross mas nas corridas de pista temos mais degradação dos pneus, por isso talvez seja melhor fazê-la cedo. Também se estivermos retidos no tráfego. É um pouco como um ‘pit-stop’”.