Motores Joey Logano campeão da NASCAR Por

Quatro candidatos ao título da NASCAR Cup Series fizeram com que a corrida final do campeonato, em Homestead-Miami fosse intensamente disputada, mas apesar do forte equilíbrio verificado Joey Logano acabou por garantir o cetro com uma ponta final fortíssima.

O piloto do Ford # 22, que nunca tinha ganho a categoria principal da competição automóvel mais popular dos Estados Unidos, assumiu o comando no último reatamento da corrida a uma dezena de voltas do final.

Depressa Logano ganhou vantagem sobre Martin Truex Jr, o detentor do título de 2017, e rapidamente se afastou do Toyota # 78 para vencer com mais de um segundo de vantagem sobre o seu rival da Furniture Row.

Depois de ter estado na frente no começo da prova, conseguindo mesmo vencer o primeiro segmento, Kevin Harvick terminou esta última corrida de 2018 na terceira posição, mas o piloto do Ford # 4 nunca chegou a estar verdadeiramente na luta pela vitória.

Harvick, campeão de 2014, antecedeu Kyle Busch, ou outro pretendente ao título e apontado como o mais sério candidato a vencer o campeonato. O piloto de Las Vegas ainda beneficiou de uma excelente paragem nas boxes para colocar o Toyota # 18 no comando após o reatamento que se seguiu à situação de bandeiras amarelas provocada pelo seu companheiro de equipa Daniel Suarez, mas na fase final não teve argumentos para discutir o triunfo e concluiu a última corrida da época no quarto posto.

Kyle Larson conseguiu intrometer-se na disputa pela vitória com os pretendentes ao título, mas um contacto do Chevrolet # 42 com o muro acabaram por fazê-lo atrasar e terminar somente na 13ª posição.