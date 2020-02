Motores Joey Logano repete triunfo em Las Vegas um ano depois Por

Joey Logano impôs-se na prova da Nascar Cup disputada domingo no circuito oval de Las Vegas (Nevada).

O piloto do Team Penske repetiu aquilo que tinha feito há 12 meses no começo da temporada de 2019, impondo-se novamente na pista da capital do jogo e fazendo esquecer o terrível dia que teve nas 500 Milhas de Daytona, quando não foi além do 26º lugar.

Aos comandos do Ford Mustang # 22 Logano tirou partido de uma boa estratégia, quando se manteve em pista com pneus usados na altura da neutralização da corrida na 261ª volta, após um acidente de Ross Chastain, substituto de Ryan Newman na Roush Fenway Racing, após o seu grande acidente na prova ‘rainha’ da Nascar.

No recomeço da prova, à 266ª volta, Joey Logano conseguiu resistir à pressão de William Byron, no Chevrolet # 24 da Hendrick Motorsports, e de Ricky Stenhouse, no Chevrolet # 47 da JTD Daugherty, assumindo a liderança, mesmo antes de um novo acidente no pelotão, que provocou a última situação de bandeiras amarelas.

Desta situação o # 22 partiu para aquela que foi a 24ª vitória da sua carreira, numa prova onde a maior surpresa foi o segundo lugar de Matt diBenedetto, no Ford Mustang # 21 da Wood Brithers, com Stenhouse a ser terceiro, diante de Austin Dillon, no Chevrolet # 3 da Richard Childress, e de Jimmie Johnson, no Chevrolet # 48 da Hendrick Motorsports.

Já o campeão em título, Kyle Busch, não foi além da 15ª posição no Toyota Camry # 18 da Joe Gibbs Racing.

Fique com os melhores momentos desta prova.