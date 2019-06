Motores Segunda vitória do ano para Joey Logano na Nascar Por

Joey Logano somou a sua segunda vitória da temporada na Nascar Cup ao impor-se nas 400 Milhas de Michigan.

A prova deveria ter sido realizada no domingo, mas teve de ser adiada para segunda-feira devido à chuva, e o piloto do Ford # 22 do Team Penske acabou por dominar os acontecimentos, liderando 163 das 203 voltas da corrida.

Mesmo assim Logano teve de se empenhar para defender a sua liderança aquando do último reatamento da prova, já no prolongamento da corrida, depois de uma saída de pista de Erik Jones na segunda curva.

Depois o piloto da Penske conseguiria levar a melhor sobre Kurt Busch, no melhor dos Ford da Chip Ganassi Racing e sobre Martin Truex Jr, no melhor dos Toyota da Joe Gibbs Racing. Daniel Suarez e Kyle Busch, companheiros de equipa de Truex Jr, completaram o top cinco.

Para além de ser a segunda vitória da época de Joey Logano foi também a 23ª da sua carreira na Nascar Cup e a sua terceira em pistas ovais de duas milhas.

Fique com os melhores momentos desta corrida.