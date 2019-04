Joe Berardo e Manuel Fino são ouvidos na comissão de inquérito em 07 de maio

Os empresários Joe Berardo e Manuel Fino serão ouvidos na segunda comissão de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no dia 07 de maio, divulgou hoje à Lusa o presidente da comissão.

De acordo com Luís Leite Ramos, deputado do PSD que preside à comissão, as audições aos empresários Joe Berardo e Manuel Fino decorrerão no dia 07 de maio, uma terça-feira, de manhã e de tarde, respetivamente.

Nos dias seguintes serão ainda ouvidos os devedores da CGD Manuel Matos Gil (Artlant/La Seda), no dia 08, Diogo Gaspar Ferreira (Vale do Lobo), no dia 09, e Joaquim Barroca (grupo Lena), no dia 10.

Já na próxima semana serão ouvidos os antigos presidentes da CGD António de Sousa (2000-2004), Carlos Santos Ferreira (2005-2008) e Fernando Faria de Oliveira (2008-2011), confirmou Luís Leite Ramos.

O Negócios tinha noticiado no domingo que António de Sousa e Carlos Santos Ferreira iriam ser ouvidos no dia 30 de abril (terça-feira), de manhã e à tarde, e que Faria de Oliveira seria ouvido no dia 03 de maio (sexta-feira).