Joaquim Rino de regresso à Montanha

Depois da ausência de última hora em Santa Marta de Penaguião Joaquim Rino está de regresso ao Campeonato de Portuga JC Group na Rampa Serra da Estrela.

O piloto da Batalha retoma as suas funções ao volante do seu BRC CM 05 Evo, e tem pretensões de um resultado nas posições cimeiras, na classificação geral e entre os protótipos.

“Já estou restabelecido depois do acidente de trabalho que sofri, e pronto para mais uma rampa de que gosto muito e onde quero dar o meu máximo, sempre muito concentrado e sem cometer erros”, começa por dizer Joaquim Rino.

O piloto antecipa já as lutas que pode protagonizar na prova do CAMI Motorsport: “Estou a prever um novo duelo com o Nuno Guimarães, com um carro semelhante ao meu. Na Rampa da Falperra venci eu. Agora vamos ver este fim de semana na Serra da Estrela como será. Espero que tudo corra pelo melhor”.