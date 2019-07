Motores Flávio Saínhas infeliz ‘em casa’ Por

Flávio Saínhas tem sido um dos principais animadores do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, mas na Rampa da Serra da Estrela a sorte não quis nada com ele.

Nesta quarta ronda do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group o piloto do Ford Escort MKI amarelo ‘corria em casa’, mas isso acabou por ser um fator pouco determinante, uma vez que seria forçado a abandonar no decorrer do evento organizado pelo CAMI Motorsport.

Saínhas ainda rubricou o segundo tempo entre os clássicos e o 14º da ‘geral’ na segunda subida de treinos, onde baixou em mais de quatro segundos a marca realizada na subida anterior, mas infelizmente depois, quando realizou a primeira subida de prova o azar ‘bateu-lhe à porta’. Não conseguiu alcançar a meta.

Mais tarde, na assistência, o piloto da Covilhã percebeu que os problemas mecânicos do seu Ford Escort eram mais graves do que pensava. “Não sei o que se passou. Ouvi o ruído no motor e parei, mas rapidamente verifiquei que ali havia problemas”, contou desiludido.